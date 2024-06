Badania koni z Morskiego Oka. Znamy wyniki akcji. Ile koni nie może dalej pracować? Łukasz Bobek

Tylko jeden koń został wycofany z pracy na szlaku do Morskiego Oka. To wynik ostatnich, przedsezonowych badań koni wożących turystów do słynnego tatrzańskiego stawu. W badaniach uczestniczyli lekarze weterynarii, w tym także lekarz wskazany przez Fundację VIVA, która optuje za likwidacją transportu konnego na tym szlaku.