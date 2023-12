Banksy w Krakowie! Muzeum z pracami tajemniczego artysty i legendy street artu otwarto na Kazimierzu

Największą sławę Banksy zdobył jako artysta graffiti, malujący szablony. To właśnie nielegalna twórczość graffiti stoi u początków jego twórczości.

Czy tajemnicy twórca wie o krakowskim muzeum?

- Gdybym był Banksym, byłbym bardzo zadowolony z tego, że powstało takie muzeum. Przecież jest to miejsce, które opowiada o tym, co on robi i które przekazuje jego ideę szerszej publiczności i robi to w wielkim poszanowaniu tej idei. Cztery lata temu, kiedy otwarliśmy pierwsze muzeum Banksy`ego w Paryżu, odezwał się i dał znać, że aprobuje nasze działania. Raczej oczekiwaliśmy wówczas listu od prawników, tymczasem on ogłosił, że zawsze będzie pozwalał ludziom korzystać ze swoich prac, jeśli je szanują. A zatem jesteśmy pierwszymi, którzy odtwarzają to, co on stworzył – wyjaśnia Hazis Vardar. - Jako przykład podam „Hotel z Betlejem”. Banksy stworzył tam hotel, który odtworzyliśmy w Paryżu. Tamtego w Betlejem wielu ludzi nie będzie miało okazji zobaczyć, znacznie łatwiej zrobić to w Paryżu.