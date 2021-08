Beata Kozidrak rozgrzała jesienną aurę Krakowa! Wianki w parku Jordana [ZDJĘCIA]

NOWE Małopolska zachodnia. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Nie ma kto uczyć przedmiotów zawodowych i ścisłych

Uczniowie za kilka dni wrócą do szkół. Wakacje to dla nich czas wypoczynku, jednak nie dla dyrektorów i pracowników oświaty. Muszą oni zadbać o to, by od 1 września miał kto uczniom przekazywać wiedzę, a o to z roku na rok jest coraz trudniej.