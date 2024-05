Będą kolejne konsultacje społeczne w sprawie „sądeczanki”. Chodzi o jej oddziaływania akustyczne

Choć już od dłuższego czasu mówi się o tym, że mityczna „sądeczanka” jest o krok od wydania decyzji środowiskowej, procedury nadal się przedłużają.

Jak się okazuje problem polega na akustycznym oddziaływaniu „sądeczanki”. W przeprowadzonych analizach nie uwzględniono znacznej ilości budynków, które na ewentualne uciążliwości dźwiękowe w związku z przebiegiem trasy będą narażeni.

- Nie wszystkie budynki zostały wykazane w raporcie. To ma konsekwencje w liczbach budynków wskazanych do wyburzeń, ale też ma to znaczenie przy analizie akustycznej. Budynki, które zostają przy drodze, wymagają weryfikacji i oceny, czy wymagana jest realizacja na przykład ekranów akustycznych - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Anna Słodkowska Łabuzek, rzecznik RDOŚ w Krakowi