Bochnia. Marek Piekarczyk wystąpi w koncercie symfonicznym w amfiteatrze Parku Uzbornia w Bochni

Koncert Marka Piekarczyka z sekcją smyczkową w Parku Uzbornia w Bochni rozpocznie się 15 sierpnia 2021 r. o godz. 20:30. Wstęp jest wolny.

Były lider grupy TSA wykona najważniejsze utwory ze swojego bogatego i różnorodnego repertuaru. Wokalista zaprezentuje także w swojej interpretacji i aranżacjach uznawane przez niego za ważne i znaczące piosenki z dorobku innych polskich wykonawców muzyki rozrywkowej.

Wieczór uzupełnią piosenki autorstwa Marka Piekarczyka, zarówno te z wczesnego okresu twórczości, jak i utwory, które powstały w ostatnim okresie. Nie zabraknie również utworów nawiązujących wprost do Bochni.

Marek Piekarczyk 13 lipca 2021 skończył 70 lat. - To dla mnie liczba wręcz niewiarygodna. Przyjmuję to, jak informację o tym, że gdzieś jest Mgławica Andromedy. Nie dociera do mnie, że mam już tyle lat, w tej liczbie zawiera się bardzo dużo życia, różnych faktów i różnych przeżyć - mówił Marek Piekarczyk w rozmowie z "Gazetą Krakowską" - więcej TUTAJ.