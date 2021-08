Bochnia. W centrum miasta powstaje galeria fotografii Kowalsky Gallery, jej twórcą jest fotograf Michał Korta

Z pomysłem utworzenia w Bochni galerii fotografii Michał Korta nosił się od kilku lat.

- Z przykrością stwierdzam, że w Bochni nie ma gdzie pokazać dużej wystawy. W sali na poddaszu muzeum są skosy i belki i to jest świetna sala na spotkania czy prelekcję, ale bardzo trudna na wystawy. W bibliotece czy w domu kultury też nie ma takiego miejsca. Tymczasem sztukę ogląda się najlepiej w białych pustych pomieszczeniach typu „white cube”, gdzie nic nie rozprasza, gdzie można zagrać formatem, oświetleniem, odpowiednio dobraną ramą. Byłoby genialnie, gdyby takie miejsce znalazło się w Bochni - mówił Michał Korta w rozmowie z "Gazetą Krakowską" w kwietniu 2019 roku (więcej TUTAJ).

Pierwotnie chciał zrealizować swój zamiar w kamienicy należącej do miasta przy Rynku. Ostatecznie jednak galeria znajdzie swoją siedzibę nieopodal, przy ulicy Kowalskiej 11. Również ta kamienica należy do miasta. Formalnie umowę dzierżawy zawarło z miastem stowarzyszenie More Photography, które będzie prowadziło galerię. Jego prezesem jest Michał Korta, on również będzie dyrektorem programowym galerii. Obecnie trwa remont lokalu, który powinien zakończyć się w ciągu miesiąca.