Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Wygrali w Pucharze Polski, teraz chcą wygrać w lidze

W czwartek mecz ułożył się znakomicie dla „Słoni”, bo już w 3 min Muris Mesanović dał im prowadzenie, które później skutecznie bronili do ostatniego gwizdka. Zadanie było nieco ułatwione od 52 min, gdy z boiska wyleciał z czerwoną kartką Caye Quintana, który brutalnie sfaulował Ernesta Terpiłowskiego.

- Cieszymy się ogromnie z wygranej. To było dla nas bardzo ciężkie spotkanie. Nawet przy liczebnej przewadze widziałem po zespole, że chce dowieźć ten wynik. Wiem też co czuje Śląsk po niewykorzystaniu tylu sytuacji. My podobne mieliśmy praktyczni w każdej kolejce. Tym razem szczęście było po naszej stronie. Mam nadzieję, że ta karta w końcu się odwróci i zaczniemy punktować w lidze - podsumował grę swojego zespołu Mariusz Lewandowski.

Górnik do Niecieczy przyjedzie pokrzepiony dwoma ostatnimi wygranymi. Zabrzanie najpierw pokonali w lidze Wartę Poznań 1:0, a następnie w Pucharze Polski Radomiaka 2:0. Tak naprawdę jednak Bruk-Bet Termalica nie ma wyjścia - jeśli w Niecieczy myślą o pozostaniu w ekstraklasie muszą zacząć wygrywać. Inaczej bezpieczne miejsce w tabeli zacznie się oddalać. Na ten moment strata wynosi już pięć punktów.