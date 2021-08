Brzesko. Bliżej tanich mieszkań w Małopolsce. Powstała spółka SIM, która ma wybudować 800 mieszkań w całym województwie

Do spółki SIM Małopolska należy 17 samorządów z terenu województwa Małopolskiego. Są to gminy:

SIM Małopolska jest już dwunastą spółką w Polsce, która została powołana do budowy mieszkań o tzw. umiarkowanym czynszu. Z czasem osoby wynajmujące będą mogły nabyć mieszkania na własność. Spółka SIM będzie mogła korzystać ze wsparcia z kilku źródeł.

- Preferencyjne kredyty, które spółki otrzymują z Banku Gospodarstwa Krajowego, do tego bezzwrotny, duży grant Funduszu Dopłat, wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, to nawet 3 miliony złotych albo 10 procent planowanej inwestycji - wyliczała w Brzesku Anna Kornecka, wiceminister rozwoju. Jak podkreśliła, każda z gmin, należących do SIM, może ponadto liczyć na 10 procent kosztów inwestycji w infrastrukturę w postaci bezzwrotnego grantu.