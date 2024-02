Budowa elektrowni atomowej w Oświęcimiu nadal aktualna. Trwają konsultacje transgraniczne i powstaje raport bezpieczeństwa

Wydana jest ważna decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

- To decyzja administracyjna otwierająca drogę do procesu licencjonowania i pozyskiwania wymaganych przepisami prawa zgód i decyzji - wyjaśnia dr Dawid Piekarz, Ekspert ds. Transformacji Energetycznej spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), która ma zająć się budową elektrowni.

Raport bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej

Równolegle OSGE prowadzi prace dotyczące przygotowania wstępnego raportu bezpieczeństwa – to jeden z kluczowych dokumentów wymaganych przez Państwową Agencję Atomistyki do wydania zezwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej. To raport, w prace nad którym zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób, a OSGE współpracuje w tym zakresie z doświadczonymi specjalistami z USA i Kanady.

Do budowy elektrowni więc jeszcze daleko. Czas budowy reaktora to od 24 do 36 miesięcy, ale zanim dojdzie do rozpoczęcia inwestycji w terenie, trzeba przygotować wiele dokumentów.