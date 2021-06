Burzliwa dyskusja nad wykonaniem budżetu Krakowa. Wiceprezydentowi puściły nerwy

W środę 30 czerwca radni zajmują się przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, udzieleniem absolutorium prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu za wykonanie budżetu oraz decyzją ws. udzielenia wotum zaufania. Przed głosowaniami tradycyjnie odbyła się dyskusja, która była wyjątkowo burzliwa.

Ale po kolei. Najpierw głos zabrał prezydent Jacek Majchrowski. - To były wyjątkowe trudne warunki, wynikające z pandemii, co oddziaływało na finanse miasta, ale nie tylko na nie. Wiele osób straciło pracę, inni mieli ograniczane zarobki. Tracili artyści, kucharze, kelnerzy, restauratorzy, przewodnicy, długo można by wymieniać branże, które dosięgnął kryzys. Ten dosięgnął i nasze miasto, ale nie było tak źle jak na początku sądziliśmy – powiedział prezydent.

Następnie Tomasz Tylek, dyrektor wydziału budżetu miasta oraz wiceprezydent Andrzej Kulig, którzy mówili o szczegółach wykonania budżetu. Najważniejsza uwaga to wydatki na inwestycje (majątkowe), które planowano w 2020 r. na poziomie 1 mld 086 mln zł, a ostatecznie zrealizowano je w kwocie 839 mln zł, co stanowiło 77,3 proc. zakładanego planu.