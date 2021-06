Hat-trick Jacka Majchrowskiego. Radni udzielili mu wotum zaufania. "Jeden radny jest na mnie uczulony"

W każdym z trzech głosowań - w sprawie wotum zaufania, sprawozdania z wykonania budżetu 2020 i absolutorium za rok 2020, 25 radnych było "za" - z Koalicji Obywatelskiej i klubu Przyjazny Kraków. Do tego radna niezależna Alicja Szczepańska i Jan Pietras z klubu Łukasza Gibały. Od głosu wstrzymywał się każdorazowo cały klub PiS. Natomiast przeciw za każdym razem był Łukasz Gibała i raz Łukasz Maślona - przy wotum zaufania (w pozostałych dwóch wstrzymywał się od głosu).

Jacek Majchrowski przyznał, że zawsze był zwolennikiem tego, aby polityka trzymała się z dala od samorządu. - Przez 18 lat nie udało mi się tego osiągnąć. Rozmawiałem z wieloma radnymi, którzy się wstrzymali i usłyszałem, że to centrala decyduje, jak mają głosować radni. To niedopuszczalne - stwierdził prezydent.

Do tego dodał, że jeden głos jest zawsze przeciw. - To już normalne. Pan radny (Łukasz Gibała - red.) jest chyba na mnie uczulony. Ale to nie jest nic groźnego, jest wiele leków antyalergicznych - stwierdził prezydent.

Przed głosowaniami odbyła się dyskusja radnych poświęcona głównie wykonaniu budżetu miasta. - Mimo kryzysu wywołanego pandemią, mieliśmy lepsze dochody, niż w roku ubiegłym i to jest pozytywne zaskoczenie, niemniej dochody własne nieznacznie spadły, a wzrost wynika m.in. z subwencji oświatowej. Martwi, że trzeci rok z rzędu miasto nie mogło zrealizować wielu ważnych inwestycji strategicznych. Miało na to 433 mln zł, a w trakcie roku zredukowano ilość zadań i kwotę na nią do 324 mln zł - mówił Włodzimierz Pietrus, szef klubu PiS. Jak dodał, poziom realizacji inwestycji jest jednak usprawiedliwiony ze względu na Covid-19.