Burzliwa historia nowohuckiego Lenina. Oprowadzanie po wystawie

Myśl, by w Nowej Hucie stanął pomnik Lenina narodziła się w 1966 roku i nie była to zbyt oryginalna idea, w tamtym czasie pomniki i tablice wyrastały jak grzyby po deszczu od morza do Tatr. Krakowski pomnik pierwotnie miał zostać odsłonięty w 1970 roku, na stulecie urodzin wodza rewolucji, ostatecznie stanął trzy lata później w Alei Róż, która jednocześnie z różami przestała mieć wiele wspólnego. Tak zaczęła się jego burzliwa historia.

Choć pomnik Lenina w nowohuckiej Alei Róż stał zaledwie 16 lat, wrósł w świadomość mieszkańców Krakowa na tyle, że jedni do dziś spotykają się „pod Leninem”, inni na różne sposoby wciąż przetwarzają artystycznie trudne dziedzictwo historyczne.

Przestrzeń wystawy nie tylko dokumentuje proces powstawania monumentu i jego historię związaną z Nową Hutą, ale także kontekst historyczny, trudno bowiem opowiedzieć historię krakowskiego pomnika bez przedstawienia historii związanej z pobytem Lenina w Krakowie oraz kontekstu związanego z trudnym dziedzictwem socjalizmu. Znalazły się tu także eksponaty pokazujące, jak z dziedzictwem pomników mierzą się potomni.