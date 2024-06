Byliśmy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Krakowie. Od ilości czworonogów i ich urody mogło zakręcić się w głowie

Dziś wchodząc na teren wystawy, nie przechodzicie dodatkowej kontroli. Kupujecie bilet (za 2 osoby opłata wyniosła 30 złotych), wchodzicie i oglądacie psiaki ile chcecie. A było w tym roku co oglądać. Jak podaje krakowski oddział Związku Kynologicznego w Polsce, na tegoroczną wystawę oraz wystawy towarzyszące zgłoszono w sumie ok. 2740 psów, co daje 200 przedstawicieli ras FCI, w tym kilkunastu ras rzadkich, np. silken winsprite (rasa nieuznana-pies w typie charta), pies faraona, praski krysarik (rasa nieuznana).

Na początek tej relacji pozwolę sobie na małą prywatę i powrót do przeszłości. Na pierwszą wystawę psów w Krakowie wybrałam się mając 7 lat. To był 2002 rok. Oprócz ogromnej ilości psów, w pamięci utkwiła mi pewna zabawna sytuacja związana z kontrolą biletów.

W sobotę rano przez Kraków przeszła solidna burza z silnym wiatrem i ulewą, co spowodowało lekkie obsunięcie czasowe w ocenie na ringach. Przez resztę dnia było już spokojniej, co z pewnością pozwoliło i psom i ich właścicielom odetchnąć z ulgą. Nikt przecież nie lubi taplać się w błocie, prawda? Zwłaszcza, jeśli pod opieką masz owczarka kaukaskiego bądź śnieżnobiałego owczarka podhalańskiego.

Najwięcej szczęścia miały więc psy z krótką sierścią. Spotkaliśmy m.in. tosa inu, cane corso, gończe polskie, uroczego basseta czy wesołego labradora, który sekundę po tym jak zrobiliśmy mu zdjęcie rzucił nam się z miłością na szyję. Z nieco bardziej unikatowych spotkań na pewno należy wyróżnić to z psem faraona. Uroczy właściciel o wschodnim akcencie opowiedział nam arcyciekawą historię rasy obejmującą jej maltańskie pochodzenie. Jak się bowiem okazuje w XX wieku gdy Malta była brytyjską kolonią jej mieszkańcom zakazano używania i posiadania broni. Mieszkańcy, by przetrwać, do obrony domostw i polowań używali więc tych rudowłosych psów podobnych do egipskiego boga Anubisa. W Europie największą popularnością rasa cieszy się w Skandynawii. Do Polski pierwsze psy faraona trafiły w drugiej połowie lat 90. XX wieku.