Centralna Liga Juniorów U-18. Niespodziewane zwycięstwo Hutnika Kraków we Wronkach z Lechem Poznań

Juniorzy powrócili na boiska po ponad miesięcznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Drużyna z Suchych Stawów, prowadzona w rundzie wiosennej przez nowego trenera Łukasza Kawę, sprawiła miłą niespodziankę swoim kibicom, pokonując faworyzowanego Lecha, z którym 4 listopada ubiegłego roku przegrała na własnym boisku 0:1. To jej pierwsza zdobycz punktowa od 25 października 2020 roku (1:1 w Kielcach z Koroną).

We Wronkach poznaniacy mogli objąć prowadzenie w pierwszym kwadransie, ale do siatki nie trafili Norbert Pacławski, Dawid Zięba i Igor Ławrynowicz. Potem coraz trudniej udawało się im dochodzić do pozycji strzałowych. Mieli wprawdzie przewagę, ale krakowianie skuteczni się bronili i szukali okazji do kontr.

Po przerwie obraz gry był podobny. Gospodarze nadal byli nieskuteczni, a goście konsekwentnie utrudniali im ofensywne poczynania, a gdy tylko nadarzała się okazja, próbowali objąć prowadzenie. W 74 min, po jednej z kontr, Krystian Lelek zagrał do Igora Paweli, a ten ulokował piłkę w bramce. Lech próbował jeszcze doprowadzić do wyrównania, jednak nadal brakowało mu sposobu na rozmontowanie defensywy Hutnika.