Chodniki rosną jak grzyby po deszczu. Gminy stawiają na bezpieczeństwo mieszkańców

-

To druga część inwestycji, w ramach której powstaje ponad 800 metrów chodnika - mówi Jan Przybylski, wójt gminy Gorlice. - Pierwszy etap zakończyliśmy już dość dawno. Teraz powstaje kolejne 453 metry chodnika. Dojdzie on aż do przestanku na wysokości cmentarza z czasów I wojny światowej