Chrzanów. Spotkanie ws. budowy spalarni, którego nie było. "To próba budowy spalarni tylnymi drzwiami!" Zobacz zdjęcia

Trwają prace na zmianą studium. To kolejny krok w kierunku budowy spalarni odpadów w Chrzanowie?

W poniedziałek (5 lutego) w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie odbyło się spotkanie dotyczące zmiany studium. Pomimo, że głównym punktem posiedzenia miał być temat piaskowni, nowych złóż, to przyszło na nie wielu mieszkańców zainteresowanych tematem spalarni. I to właśnie on zdominował spotkanie. Jak się okazało spotkanie było związane także z terenem przy ul. Pogorskiej i zmianie przeznaczenia działki przyległej do ciepłowni.

Należy podkreślić, że nie jest ona zgodą na budowę zakładu. Decyzja ta określa warunki, jakie musi spełnić inwestor, by takowy mógł powstać. To on sam będzie musiał przekalkulować, czy jest w stanie spełnić określone wymogi i czy wówczas inwestycja ta będzie dla niego opłacalna - wyjaśnia Robert Maciaszek.

Inwestycja przy ul. Pogorskiej ma pozwolić na zastąpienie węgla kamiennego paliwem alternatywnym, w tym wypadku pre-RDF / RDF, czyli frakcjami kalorycznych odpadów komunalnych, które z uwagi na swoją łatwopalność nie nadają się do recyklingu. Instalacja miałaby przekształcać termicznie ok. 23,6 tys. ton odpadów rocznie, co pozwoliłoby na zmniejszenie zużycia węgla o 10 tys. ton rocznie. Wśród radnych jest wielu przeciwników budowy spalani przy ul. Pogorskiej. Jednym z nich jest Andrzej Filipczak. Zwraca on uwagę, że dla tego typu zakładu gmina już wyznaczyła inną lokalizację, przy autostradzie A4.