Ciekawe odkrycia w kaplicy króla Jana Olbrachta w katedrze na Wawelu [ZDJĘCIA]

Kaplica Jana Olbrachta powstała z podzielenia XIV-wiecznej, gotyckiej kaplicy biskupa Grota po 1501 r., zajęła jej zachodnią część. Teraz prowadzący w niej badania i gruntowne prace konserwatorskie specjaliści zlokalizowali dokładnie dwie arkady, najpewniej XIV-wieczne. Po pierwsze tę, którą się kiedyś wchodziło z wnętrza katedry do kaplicy Grota, a później także kaplicy Olbrachta, gdy została ona wydzielona. Jest to arkada ostrołukowa, kończy się pod sklepieniem, natomiast nie jest szeroka – szersza natomiast od barokowego portalu, który jest w nią obecnie wpisany. Ceglana (była tynkowana, zachowały się relikty tynku), a w samej podstawie wyprowadzona ciosami kamiennymi.

Jest to bardzo ważne odkrycie. - Nikt dotąd nie wiedział gdzie było wejście do kaplicy. Można było tylko mieć przypuszczenia, wynikające z dywagacji, a nie z przekazów historycznych, nikt jej nie opisywał. Domyślano się, że założenie kaplicy Grota po południowej stronie w jakiś sposób odpowiadało kaplicy św. Małgorzaty, czyli takiej, która przylegała do katedry od strony północnej, obecnej zakrystii. Ale pewności stuprocentowej nie było - a teraz jest - wyjaśnia dr Ignacy Jakubczyk, konserwator dzieł sztuki, kierownik prac.