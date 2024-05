Co za mecz juniorów Cracovii z Górnikiem Zabrze. Od 1:3 do 4:3!

Cracovia objęła prowadzenie po strzale Rózgi. W doliczonym czasie gry I połowy zabrzanie wyrównali.

Niedługo po zmianie stron goście objęli prowadzenie po strzale z dystansu. Piłka zanim wpadła do bramki odbiła się jeszcze od słupka. Po chwili mógł wyrównać Zgłobik, ale bramkarz Górnika wybił piłkę nad poprzeczkę. W 62 min Górnik skontrował i było już 1:3. Ale 3 min później sytuacja „Pasów” poprawiła się, bo po brutalnym faulu na czerwińskim goście musieli grać w dziesiątkę.

Krakowianie za wszelką cenę dążyli do tego, by zdobyć bramkę. Udało się w 73 min za sprawą Zubika, który zdobył gola po rzucie rożnym. Po chwili Mazur będąc w dobrej sytuacji uderzył w środek bramki. Ale co się odwlecze… Czerwiński wpadł w pole karne i wyłożył piłkę Mazurowi, który zdobył gola na 3:3. Była 78 min. To nie był koniec emocji. Gospodarze cały czas dążyli do tego, by przechylić szalę na swoją korzyść. W 86 min bliski szczęścia był Bzdyl, ale trafił w słupek!