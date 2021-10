Comarch Cracovia - Re-Plast Unia Oświęcim. Grad goli w derbach Małopolski

Błędy Cracovii, skuteczność Unii

Po początkowym badaniu sił i lekkiej przewadze gospodarzy, goście ruszyli z kontratakiem. Skinnars w sytuacji sam na sam z bramkarzem zachował się wzorcowo i ulokował krążek pod poprzeczką. Kilka razy zakotłowało się pod bramką Saundersa, ale golkiper gości nie musiał bronić groźnych strzałów, dopiero interweniował w 10 min po strzale Jezka. Po chwili Miszczenko strzałem po lodzie trafił w słupek. Goście nastawili się na kontrataki i byli skuteczni – Themar znalazł sposób na Zabolotnego po podaniu zza bramki. Krakowianie zbyt koronkowo chcieli rozgrywać akcje, a goście stosowali prostsze środki. Ale Cracovii udało się wreszcie wepchnąć „gumę” do siatki za sprawą Popiticza. Goście natychmiast odpowiedzieli i krążek wturlał się do bramki po strzale Da Costy.

Kowalówka przypomniał się publiczności w Krakowie

W pierwszej tercji obyło się bez kar. Na początku drugiej na ławkę odesłany został Kapica i gdy „Pasy” grały w osłabieniu, na bramkę gości popędził Nemec, ale Saunders obronił jego strzał. W 24 min sam na sam jechał Da Costa, ale zgubił krążek. W 26 min bliski szczęścia był Ismagiłow, ale ostatecznie został zablokowany. Gospodarze atakowali zaciekle i po chwili próbował Miszczenko – Saunders obronił jego strzał. W rewanżu Zabolotny obronił uderzenie Skinnarsa w sytuacji dwóch na jednego. Ale w następnej akcji był już bezradny, gdy pokonał go Kowalówka, były zawodnik Cracovii (gospodarze grali wtedy w przewadze).

Bramkowe przewagi "Pasów"

Po chwili „Pasy” grały 5 na 3 i wtedy krążek do bramki wepchnął Gosztyła. Ale to nie był koniec wykorzystywania przewagi. Gdy gospodarze mieli o jednego zawodnika więcej ładnym strzałem w „okienko” popisał się Gula i było już tylko 3:4. Minęły 44 sekundy od poprzedniego gola. „Pasy” wyraźnie odżyły, kapitalnie strzelał Nemec, ale krążek minimalnie minął bramkę. W końcówce „Pasy” grały 4 na 5 Shirley popędził na bramkę, ale jego strzał obronił golkiper. Zawodnik Cracovii był jednak zahaczany i sędzia nakazał rzut karny. Shirley przegrał jednak pojedynek z golkiperem. W ostatniej minucie tej tercji goście zdobyli gola w przewadze.

"Kiler" Da Costa

Gol Jezka zdobyty w przewadze zapowiadał jeszcze emocje. Gospodarze znów rzucili się do ataku. I grali w 5 na 3 przez 41 s. A gdy mieli jednego zawodnika więcej na lodzie w 52 min Kapica trafił w spojenie! Saunders dwoił się i troił w bramce. Trener Rohaczek wziął czas na 2 min przed końcem i zdjął bramkarza, miejscowi grali więc 6 na 5. Unia była zamknięta we własnej tercji, ale wybijając krążek trafił do pustej bramki i emocje się skończyły.