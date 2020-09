Comarch Cracovia sprawdza dyspozycję przed ligą. Niesamowita końcówka meczu z STS Sanok

Całkiem nowa drużyna “Pasów” - jest tylko kilku zawodników którzy grali w niej w minionym sezonie – musi się zgrać od nowa. Treningi przynosza jednak efekt, bo pierwszy gol dla gospodarzy padł po skłdanej akcji. Co ciekawe, grali wtedy w osłabieniu, Stephan Csamango wypatrzył Martina Dudasa, a ten pewnym strzałem po lodzie pokonał Spesnego. Potem krakowianie mieli kilka szans na podwyższenie rezultatu, ale ten nie ulegał zmianie. Franek przestrzelił, a potem trafił w spojenie, z kolei Nemec posłał krążek nad poprzeczkę. W ostatniej minucie tej tercji, gdy przyjezdni grali w przewadze 5 na 4, zdobyli gola wyrównującego, a strzelcem bramki był Pippo.

„Pasy” ruszyły do ataków w drugiej tercji ale Csamango i Franek strzelali w bramkarza. Gula sprzed linii niebieskiej też nie pokonał sanockiego golkipera. Na początku ostatniej odsłony i Bezwiński, i Tiala bezskutecznie próbowali pokonać golkipera przyjezdnych. Po chwili krakowianie musieli bronić się w podwójnym osłabieniu. Udało im się to, a następnie sami nie wykorzystali pojedynczej przewagi. Znakomicie bronił sanocki bramkarz. „Pasy” miały wielką szansę na zdobycie zwycięskiej bramii, grając 5 na 3. Wtedy to jednak z zamka wyrwał się Vikilla i w sytuacji sam na sam pokonał Kowalówkę.