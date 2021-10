Cracovia bez napastników na mecz z Zagłębiem Lubin

Niemoc napastników

Ze względu na kontuzje trener Michał Probierz nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. Najgorzej sytuacja wygląda w ataku.

- Dla nas jest to trochę pechowy okres – nie ukrywa Probierz. - Knap, który doznał urazu podczas meczu reprezentacji młodzieżowej nadal nie będzie do dyspozycji. Siplak nabawił się urazu na treningu i wypada nam na cztery – pięć tygodni. Balajowi z kolei odnowił się uraz, a by przywrócić Alvareza do pełnej sprawności potrzeba kilku dni, a wręcz tygodni. Oczywiście nie wspomnę już tu o Thiago, którego nie mamy od dłuższego czasu.

Jak więc widać, sytuacja nie poprawiła się w stosunku do ostatniego meczu, kiedy to tych zawodników również nie było. Ciężar zdobywania bramek wzięli na siebie Polscy – Michał Rakoczy i Jakub Myszor. I teraz też będą musieli udźwignąć ciężar gry, a być może właśnie zdobywania bramek. „Pasy” miały przed sezonem trzech napastników – wspomnianego już Alvareza i Balaja (nowy nabytek) oraz Rivaldinho. Żadnego z nich nie można nazwać strzelcem wyborowym. Alvarez w tych rozgrywkach zdobył jednego gola (w pierwszym meczu sezonu z Górnikiem w Łęcznej), Balaj i Rivaldinho ani jednego. O Balaju na razie nie można napisać niczego dobrego, zmarnował kilka szans, zagrał w 6 z 11 meczów, z czego tylko dwa całe.