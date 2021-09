Cracovia - Górnik Zabrze. "Pasy" wydarły remis w samej końcówce

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Cracovia przed tym meczem promowała z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, prawidłowe zachowania w przypadku wypadku. Każdy z kibiców do biletu dostał specjalną karteczkę z wytycznymi, jak postępować w nagłych przypadkach.

Pierwsza pomoc przyda się kibicom Cracovii, bo mecz mógł spowodować u nich zapaść.

Debiutant Wiśniewski

Trener Michał Probierz nieco zaskoczył składem, desygnując do pierwszej jedenastki Michała Wiśniewskiego – etatowego zawodnika drugiej drużyny. Szkoleniowiec chwalił go już w ciągu tygodnia i dał mu szansę. Zawodnik nie jest już młodzieżowcem, ma 22 lata, ale ostatnimi dobrymi występami w trzeciej lidze przekonał do siebie szkoleniowca. Poza tą jedną zmianą szkoleniowiec zaufał dziewięciu piłkarzom, którzy zwyciężyli w ostatnich dwóch meczach. Postawił też na Marcosa Alvareza, ale ten doznał urazu podczas rozgrzewki i do jedenastki wskoczył Filip Balaj.