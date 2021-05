Cracovia II walczy o utrzymanie. I przywozi cenny remis

Dobry początek Łagowa i odpowiedź Cracovii II

Krakowianie dali się zaskoczyć na początku, w 12 min po dośrodkowaniu Patryka Barana do piłki dopadł Maciej Kolasa i strzałem głową z bliska pokonał Adama Wilka. Gościom trudno się było otrząsnąć i skutecznie zaatakować. Ale jak już to zrobili, to skutecznie. Po centrze z rzutu wolnego akcję zamknął Mateusz Jarzynka uderzając głową i w 23 min doprowadził do remisu.

W 34 min Marcin Budziński uderzał z wolnego z dalszej odległości i trafił w poprzeczkę! Po chwili znów z wolnego uderzali goście - tym razem Tomas Vestenicky, który trafił w mur. Gospodarze przycisnęli w końcówce I połowy – strzał Michała Mydlarza obronił Wilk, a Mikołaj Szymański uderzał niecelnie.

Krakowianie znów musieli odrabiać straty

Krakowianie atakowali i… stracili gola w 62 min po dośrodkowaniu z rożnego. Znów Kolasa pokonał Wilka strzałem głową. „Pasy” nie rezygnowały z doprowadzenia do remisu – aktywny był Sebastian Strózik, niecelnie przewrotką strzelał Vinicius. Brazylijczyk był skuteczniejszy kilkanaście minut później, gdy uderzeniem głową sfinalizował dogranie Daniela Pika. W 81 min rezerwowy, „stary wyjadacz” Adam Mójta sprawdził umiejętności Wilka, ale ten nie dał się pokonać. Miejscowi mocno zaatakowali w końcówce, ale bez powodzenia.