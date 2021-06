Cracovia II zapewniła sobie utrzymanie w trzeciej lidze Jacek Żukowski

Cracovia miała jeden cel – zapewnić sobie meczem z Orlętami Radzyń Podlaski utrzymanie w lidze. By tak się stało, potrzebowała co najmniej remisu. Miała przewagę nad Orlętami wynoszącą 9 punktów na trzy mecze przed końcem, ale pierwszy mecz przegrała z nimi 1:2. Goście, choć zajmowali pierwsze spadkowe miejsce, to jednak mają spore szanse na utrzymanie, więc mecz w Rącznej miał dla nich kapitalne znaczenie. Ale Cracovia II wygrała i może się cieszyć.