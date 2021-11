Cracovia. Jacek Zieliński, trener „Pasów”: Zwycięstwo w nerwowo-dramatycznych okolicznościach

- Cieszę się z tego, że debiut został okraszony zwycięstwem – mówi szkoleniowiec. - Bardzo ważnym, bo wywalczonym w nerwowo-dramatycznych okolicznościach. Przez pierwszą połowę i początek drugiej bardzo cierpieliśmy, bo nie byliśmy w stanie zrealizować tego, co zakładaliśmy. Roszady w składzie odmieniły zespół, zmiennicy wnieśli dużo dobrego, a bramka Kakabadze będzie aspirować do miana bramki sezonu.

Kontuzja Alvareza

Dość szybko, bo jeszcze w trakcie pierwszej połowy boisko musiał opuścić Marcos Alvarez.

– Poczuł szarpnięcie, może to być naderwanie mięśnia przywodziciela – tłumaczył Zieliński. - A co się stało? Musimy poczekać na badania USG, rezonans. Wygląda jednak na to, że do meczu niedzielnego nie będzie raczej gotowy.

Raków to bardzo wymagający rywal, nie na darmo liczy się w walce o mistrzostwo.