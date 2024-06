Cracovia ma nowego bramkarza. Przyszedł z Wisły

Jakub Burek wywalczył awans

Nowy bramkarz Cracovii ma 187 cm wzrostu, waży 79 kg. Golkiper urodził się w Lipsku, a jego pierwszym klubem był KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Potem grał w UKS SMS Łódź w zespołach juniorskich. Wiosnę 2021 spędził w juniorach Sandecji Nowy Sącz, potem wrócił do Łodzi, a wiosną 2022 r. przeszedł do KSZO. W lutym 2023 r. stał się zawodnikiem Wisły Płock i znów został wypożyczony do KSZO, a latem do Pogoni Siedlce, na cały sezon.

Z Wisły do Cracovii

W lutym zeszłego roku, tak o bramkarzu mówił po transferze trener bramkarzy Wisły Maciej Sikorski:

- Trener Dariusz Pietrasiak zwrócił mi uwagę na fakt, iż w KSZO Ostrowiec 1929 Świętokrzyski broni młody, utalentowany chłopak. Poprosił mnie, abym mu się przyjrzał. Po analizie wideo postanowiłem zaprosić go na testy sportowe. Po ich odbyciu stwierdziliśmy fakt, że ten chłopiec rzeczywiście ma duży potencjał, dlatego zaczęliśmy zabiegać o jego pozyskanie. Poleciał z nami do Turcji na obóz i swoją postawą przekonał nas na tyle, że zdecydowaliśmy się na transfer definitywny. Jest to przede wszystkim młody chłopak, którego cechuje bardzo duża dynamika w bramce. Jest szybki na nogach, eksplozywny. Ma bardzo dobry czas reakcji. Swoim sposobem grania wpisuje się w nasz model. Gra bardzo wysoko w asekuracji, nie boi się rozgrywania pod agresywnym pressingiem przeciwnika. W fazie budowania ataku wchodzi w rolę jednego ze stoperów. Grając poza polem karnym, często nawet na trzydziestym lub czterdziestym metrze, bierze czynny udział w rozegraniu, tworząc w ten sposób przewagę. Takiego bramkarza szukaliśmy, dlatego też decyzja o transferze definitywnym. Do końca sezonu, na zasadzie wypożyczenia, będzie dalej bronił barw KSZO. Natomiast od nowego sezonu wraca do nas jako pełnoprawny członek kadry pierwszego zespołu. Liczę na to, że włączy się do rywalizacji o miano bramkarza numer jeden.

Jak się okazało, Burek nie zagrał w Wiśle, tylko został wypożyczony do Pogoni.