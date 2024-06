Cracovia podpisała nową umowę z nowym sponsorem. To jedna z najbardziej znanych małopolskich firm

Foodcare to dynamicznie rozwijająca się firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku. Produkuje szeroką gamę produktów żywnościowych, w tym batony energetyczne, napoje funkcyjne i suplementy diety. Produkty Foodcare są eksportowane do ponad 50 krajów na całym świecie, a firma posiada dwie własne fabryki w Polsce. 4MOVE to marka stworzona z myślą o osobach aktywnych fizycznie i prowadzących zdrowy styl życia. Produkty 4MOVE dostarczają organizmowi niezbędnych składników odżywczych i pomagają osiągać lepsze rezultaty w sporcie i rekreacji.

Jesteśmy dumni z podpisania nowej umowy z Foodcare, jedną z czołowych polskich firm w branży spożywczej. Jest to dowód na to, że nasze dążenia do wzmacniania Cracovii, zarówno na arenie sportowej, jak i biznesowej, są skuteczne. Marka 4MOVE idealnie wpisuje się w wartości naszego klubu, promując zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie owocna dla obu stron - powiedział prezes MKS Cracovia SSA Mateusz Dróżdż.

Nowa umowa sponsorska to kolejny krok w rozwoju Cracovii. Klub stale dąży do poszerzania grona partnerów biznesowych i budowania silnej marki.