Cracovia. Trudna sytuacja "Pasów" w walce o drugą ligę po meczu na III-ligowym szczycie Jacek Żukowski

Po sobotnim zwycięstwie Siarki, Cracovia musiała wygrać, by utrzymać 3-punktowy dystans do lidera. Ten sam cel przyświecał gościom. A więc starcie drugiego i trzeciego zespołu z tabeli miało ogromną wagę. Po nim Cracovia ma już 6 punktów straty do tarnobrzeżan, Łagów – trzy.