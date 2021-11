Czad w domu w Beskidzie Sądeckim. Strażacy wygrali wyścig ze śmiercią

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Alarm o ratowanie 35-letniego mężczyzny, który uległ bardzo groźnemu zatruciu czadem w jednym z domów przy ul Niewinnej w Piwnicznej-Zdroju, siedem minut po godzinie ósmej w niedzielę, 7 listopada 2021 r., został odebrany przez oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Najbliżej, a wiec z szansą najszybszego dotarcia do osoby oczekującej pomocy, byli druhowie piwniczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, i to oni zostali skierowani do akcji.

Do domu przy ul. Niewinnej, posadowionego nie nad Popradem lecz w górach Beskidu Sadeckiego w rejonie Kosarzysk, wyruszył też zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Nowym Sączu.Pomknął tam również ambulans Pogotowia Ratunkowego.

W wyścigu ze śmiercią, którego stawką było życie 35-latka szybsi okazali się ratownicy. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.