Czarny Dunajec. Dlaczego górale nie chcą się szczepić przeciw covid-19?

Czarny Dunajec to podtatrzańska gmina, która leży na pograniczu Podhala i Orawy. Wielu mieszkańców gminy pracuje za granicą. Dawniej emigrowali do USA – i wielu tak zostało, a obecnie celem ich wyjazdów jest Austria, głównie Wiedeń.

Obecnie jednak gmina zasłynęło jedna z tego, że… jej mieszkańcy nie chcą się szczepić. Według rządowych danych, zaledwie 11 proc. mieszkańców dotychczas przyjęło pełną dawkę szczepionki.

Wierzą w przeciwciała

- Mnie to zupełnie nie dziwi – mówi wprost Marcin Ratułowski, wójt gminy, który akurat sam się zaszczepił. - Wielu naszych mieszkańców przeszło covid-19 jesienią, sporo zmarło w trakcie choroby. Ci co przeżyli są teraz święcie przekonani, że mają przeciwciała i są zupełnie bezpiecznie. Nie docierają do nich argumenty, że to przebycie covid-19 nie chroni przed kolejnym zachorowaniem.