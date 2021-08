Czarny Dunajec. Dyrekcja Ochrony Środowiska: Natura 2000 nie zablokuje oczyszczalni w Piekielniku

Chodzi o oczyszczalnię ścieków, jaką we wsi Piekielnik planuje zbudować urząd gminy. Do oczyszczalni mają zostać podłączone domy w terenu Piekielnika. Jak na razie są one oparte o szamba, które niestety czasami przeciekają i przelewają się – szczególnie w czasie dużych opadów deszczu. W efekcie ścieki spływają do potoku Piekielnik i dalej do potoku Czarna Orawa. Gmina ma już gotowy projekt i pozwolenie na budowę oczyszczalni. Jej szacowany koszt to 32 mln zł.

Plany jednak może pokrzyżować pomysł Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która chce rejon potoku Czarna Orawa w Piekielniku objąć obszarem chronionym Natura 2000. W tym także teren gminny, na którym ma powstać oczyszczalnia.

Rada sołecka i rada gminy negatywnie zaopiniowała pomysł poszerzenia obszaru Natura 2000. Dyrekcja ochrony środowiska zapewnia jednak, że oczyszczalnia będzie mogła powstać.