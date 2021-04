Czas na grilla! Sprawdzone przepisy na znakomite dania z rusztu: ziemniaki po szwedzku, pieczarki i pstrąg [PRZEPISY]

Grill to świetny pomysł na spędzenie wspólnego czasu z rodziną i znajomymi. Szczególnie, że dania z grilla cieszą się niesłabnącą popularnością. Trudno się dziwić, gdyż wśród grillowanych pyszności każdy znajdzie coś dla siebie! Soczyste mięsa, delikatne ryby, a może chrupiące warzywa? Jest mnóstwo sposobów na to, by przygotowywane przez nas na grillu potrawy smakowały wyśmienicie. Wystarczy sięgnąć po sprawdzone przepisy – i… do dzieła!

Ziemniaki po szwedzku z grilla, a może szaszłyki z pieczarkami lub soczysty pstrąg? Zobaczcie przepisy i wybierzcie coś dla siebie na grillową ucztę! Pieczone ziemniaki po szwedzku. Fot. materiały prasowe Pieczone ziemniaki po szwedzku [PRZEPIS] Ziemniaki, ach ziemniaki! Czymże byłaby kuchnia polska bez Was? No właśnie – podobnie, jak i w innych tradycyjnych potrawach, tak i na grillu nie powinniśmy zapomnieć o tym smakowitym dodatku. W towarzystwie czosnku oraz mieszanki przypraw – ziemniaki odnajdą się doskonale. Będzie pysznie! Składniki: 1 kg ziemniaków do pieczenia

200 g Delmy Maślany smak 80% tłuszczu

2-3 ząbki czosnku

ostry żółty ser

Przyprawy:

2 łyżeczki ziół prowansalskich

2 łyżeczki słodkiej papryki

2 łyżeczki soli

szczypta ostrej papryki

Przygotowanie:

Wszystkie przyprawy utrzyj w moździerzu. Ziemniaki umyj, następnie ponacinaj bardzo gęsto (uważając, by całych ziemniaków nie przekroić na osobne części) i posyp przyprawami tak, by zioła dostały się do środka nacięć.

Połowę Delmy roztop w rondelku razem z obranym i przeciśniętym przez praskę czosnkiem.

Ziemniaki ułóż na folii aluminiowej, polej przygotowanym wcześniej tłuszczem z czosnkiem i zawiń dokładnie w folię.

Piecz na grillu (lub w piekarniku) około godziny, często obracając.

Przed podaniem rozwiń folię, połóż na każdym ziemniaku pozostałą Delmę i posyp tartym serem, który powinien się pod wpływem wysokiej temperatury nieco rozpuścić.

Gotowe! Pstrągi z grilla. Fot. materiały prasowe Pstrągi z grilla [PRZEPIS] Nie powinniśmy zapominać, że na ruszcie równie świetnie czują się ryby. Między innymi niezwykle delikatny i aromatyczny pstrąg. Pstrąg będzie świetną alternatywą dla tłustszych mięs. Z pewnością zachwyci nas swoim wyjątkowym smakiem. Pstrąg doskonale komponuje się z cytryną i jogurtowym sosem na bazie czosnku. Koniecznie trzeba wypróbować! Składniki: 4 pstrągi

1 duża cytryna

6 łyżeczek Delmy Maślany smak 80% tłuszczu

sól, pieprz

zioła: oregano, melisa Sos jogurtowy: 200 ml gęstego jogurtu

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

Przygotowanie:

Sprawione ryby dokładnie umyj, osusz papierowym ręcznikiem i natnij lekko w kilku miejscach. Następnie oprósz w środku i na zewnątrz solą i pieprzem.

Cytrynę pokrój w plastry. Zioła podziel na gałązki.

Do środka każdej ryby włóż łyżeczkę Delmy, plasterek cytryny i gałązkę ziół.

Ryby ułóż na gorącym grillu, posmaruj z wierzchu resztą Delmy i opiekaj z każdej strony po 5-10 minut.

W tym czasie przygotuj sos jogurtowy: ząbek czosnku obierz, przeciśnij przez praskę i wymieszaj z jogurtem. Dopraw do smaku solą i pieprzem.

Upieczone pstrągi podawaj z sosem jogurtowym i grillowanymi warzywami. Pieczarki z grilla. Fot. materiały prasowe Pieczarki z grilla [PRZEPIS] Na grillu nie powinno także zabraknąć warzyw. Co grillujemy? Oprócz wspomnianych już wcześniej ziemniaków, na grillu doskonale sprawdzą się również inne warzywne smakołyki – cebula, cukinia, bakłażan, papryka, czy pyszne pieczarki. Co kto lubi! Takie grillowane warzywa to świetna alternatywa dla mięsa, ale także doskonały dodatek do pozostałych dań. Oto przepis na oryginalną, faszerowaną przekąskę – w formie ulubionych szaszłyków. Składniki: 500 g pieczarek

2 czerwone cebule

2-3 ząbki czosnku

50 g Delmy Maślany smak 80% tłuszczu Przyprawy: tymianek

sól, pieprz Dodatkowo: patyki do szaszłyków

Przygotowanie:

Patyki do szaszłyków włóż na 20 minut do wody, by namokły.

Pieczarki umyj, osusz, odetnij zbyt długie ogonki. Cebulę obierz, pokrój w ćwiartki i podziel na warstwy.

Na patyczki nadziewaj na przemian pieczarki i kawałki cebuli.

Delmę roztop w rondelku i wymieszaj z obranym i posiekanym czosnkiem i listkami tymianku.

Szaszłyki polej tak przygotowaną Delmą i smaż na grillu, aż pieczarki staną się rumiane.

Przed podaniem oprósz solą, pieprzem i świeżym tymiankiem. Smacznego grillowania!

