Czyta się! Opowieść o Waldemarze Milewiczu. O książce Honoraty Zapaśnik Anna Piątkowska

Dla wielu hasło „korespondent wojenny” ma jego twarz, choć sam nie lubił tego określenia, mówił o sobie: reporter. Był wszędzie tam, gdzie działy się sprawy ważne, zaglądał do piekła, by opowiedzieć o tym, co zobaczył w Bośni, Kosowie, Rwandzie, Kambodży, Somalii - „dla Wiadomości Waldemar Milewicz”. „Gdybym nie wyjeżdżał, przestałbym robić to, co lubię” – mówił.