The Animals wystąpi w Krakowie. Muzycy zagrają słynny "House of the Rising Sun"

Brytyjska grupa The Animals to jeden z najważniejszych rockowych zespołów wszechczasów. Na koncie mają takie przeboje jak:

"We Gotta Get Out Of This Place", "Boom Boom", "Don’t Let Me Be Misunderstood", "Baby, Let Me Take You Home", "I Put A Spell On You", ale największą sławę i nieśmiertelność przyniósł muzykom "House of the Rising Sun" czyli "Dom wschodzącego słońca".