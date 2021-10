Czyta się! Samosiejki, czyli początek końca antropocenu. O książce Dominiki Słowik

Trzynaście opowiadań łączy temat natury i jej związku z człowiekiem. Niemal zawsze związek ten naznaczony jest jakąś anomalią.

Tytułowe samosiejki to rośliny, które w jednym z opowiadań wyrosły niepostrzeżenie w wiosce, rozrastając się coraz bardziej. Nowe, nieznane rośliny monitorują ubrani na czarno panowie w lateksowych rękawiczkach, przywodzący na myśl odcinki „Archiwum X”. Z powodu roślin miejscowa ludność woli zamieszkać gdzieś indziej. Czy inni mogą być rośliną?

Bohaterka opowiadania „Śnieżyca”- matka-meteopatka, zasypiająca gdy tylko spadnie śnieg, od trzech lat nie zasnęła. By ją ratować, córka podejmuje próby zbudowania strefy komfortu – maluje śnieg na szybach, taszczy matkę w góry, gdzie leży śnieg, by ta mogła wreszcie zapaść w swój zimowy sen. A co będzie, jeśli śnieg już nigdy nie spadnie?