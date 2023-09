Dania ze śliwkami. Zapiekanka ryżowo-śliwkowa [PRZEPIS]

Składniki dla 2 osób:

100 g surowego ryżu

1 jajko

1 zaokrąglona łyżka cukru

100 g śliwek węgierek

Wykonanie

Ryż ugotować, ostudzić.

Do miski wbić jajko, wsypać cukier, rozbić widelcem. dodać zimny ryż, wymieszać.

Śliwki pokroić w duże paski, wsypać do ryżu, wymieszać.

Przełożyć do 2 dużych kokilek.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200C, piec ok. 20 minut.

Po wierzchu można polać słodką śmietanką.