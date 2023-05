Dania ze szparagami. Tarta ze szparagami, boczkiem i mozzarellą [PRZEPIS]

Szukacie pomysłu na wykorzystanie szparagów? Spróbujcie pysznej tarty! Przepisem podzielili się Magdalena i Stanisław Romkowie, autorzy bloga kulinarnego „Kuchenne wariacje”.

Składniki na ciasto

20 dag mąki

10 dag masła

jajko

łyżka śmietany

szczypta soli

Składniki na nadzienie

8 zielonych szparagów

cebula

20 dag wędzonego boczku

2 jajka

łyżka masła

sól, pieprz

150 g śmietanki

50 g jogurtu naturalnego

100 g sera żółtego

opakowanie mozzarelli

Wykonanie

Ciasto. Do robota wrzucić przesianą mąkę, sól, jajko, masło z lodówki oraz śmietanę. Wszystko wyrobić na jednolitą masę. Ciasto schłodzić w lodówce ok. 30 min.

Farsz do tarty. W garnku rozpuścić masło i wrzucić cebulę pokrojoną w piórka. Gdy cebula się zeszkli, dodać boczek pokrojony w kostkę i smażyć aż zrobi się rumiany. Do miski wbić jajka, śmietankę, jogurt i dokładnie wymieszać. Masę doprawić solą, pieprzem. Następnie dodać starty na tarce ser żółty i wymieszać. Szparagi obciąć na kawałki długości promienia formy zaczynając od główki. Pozostałą część szparagów pokroić na drobne kawałki i wrzucić do masy. Należy pamiętać, aby części zdrewniałe szparagów odciąć i wyrzucić.

Wyciągnąć ciasto z lodówki i rozwałkować na wielkość formy. Formę wyłożyć ciastem i nakłuć widelcem. Nadmiar ciasta odkroić. Ciasto włożyć do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 st. i podpiec 10 min. Na podpieczonym cieście rozłożyć mozzarellę pokrojoną w plasterki, na nią część boczku. Tartę zalać masą, na wierzchu ułożyć szparagi i pomiędzy nie resztę boczku. Włożyć do piekarnika i piec około 30 minut, aż wierzch tarty się zetnie.