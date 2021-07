Darmowa aplikacja na telefon, która umożliwia wycieczkę po Krakowie śladami Stanisława Lema

Trwający właśnie Rok Lema to najlepszy czas, by odkryć historię krakowskich adresów związanych z życiem i twórczością pisarza. Na Wiślną 12, czyli do siedziby „Tygodnika Powszechnego” trafił podobno przypadkiem, bo jako młody pisarz „zachorował na pisanie wierszy” – związany z redakcją pozostał na wiele lat. Często przechadzał się ulicą Długą, gdzie odwiedzał sklepiki ze słodyczami. Zaopatrywał się tam w chałwę i marcepan, a po swoje ulubione kremówki jeździł do cukierni w Hotelu Cracovia. Przy Śląskiej 3, w pierwszym krakowskim mieszkaniu rodziny Lemów, powstawały jego pierwsze utwory.

- Zapraszamy mieszkańców Krakowa, turystów i pasjonatów Lema do podążania śladami Stanisława Lema - mówi Izabela Błaszczyk, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, które organizuje wydarzenia w ramach Roku Lema. - Zainteresowanie nowymi technologiami było nieodłączną częścią pracy futurologa, który patronuje wielu naszym działaniom w tym roku. Jestem pewna, że interaktywny przewodnik po Krakowie to coś, z czego skorzystałby sam Lem.