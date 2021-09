"Debil” i „Danton”, czyli indywidualiści na deskach Teatru im. Słowackiego

- Postanowiliśmy zająć się tymi, którzy zostali wyparci z tego świata lub świadomie się od niego zdystansowali - indywidualistami, sceptykami i ekscentrykami – zapowiadał sezon Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Słowackiego.

„Debil” wkracza na scenę

Kuba to mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną, który ma „czterdzieści lat skończone”. „Kuba lubi zupę, swoich przyjaciół ze Stumilowego Lasu i chce żeby wszyscy byli "dobzi". Kuba nie lubi bigosu, schodów i złych ludzi. Dlatego Kuba marzy, by zmienić świat, by zrobić go lepszym. I kiedy zdobywa taką możliwość, to robi to. Tak jak potrafi” – czytamy w opisie spektaklu „Debil” o głównym bohaterze, choć sztuką będzie nie o nim, a o nas.