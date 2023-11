Decyzja środowiskowa dla wyciągu na Nosalu w Zakopanem. Ekolodzy zapowiadają walkę

Teraz uczyniony został kolejny krok. Burmistrz Zakopanego wydał decyzję środowiskową dla nowej inwestycji. Burmistrz Leszek Dorula zaznacza, że decyzja została wydana po tym, jak wcześniej pozytywnie zaopiniowały ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Wody Polskie, a także sanepid.

- Od dziesiątek lat wyciąg w tym miejscu był. Chcemy powrotu narciarstwa na tą górę. To jest wręcz kultowe miejsce jeśli chodzi o narciarstwo. Tam w przeszłości odbywały się najważniejsze zawody. Chcemy, by narciarstwo alpejskie wróciło do Zakopanego w najwyższej randze – mówi Dorula. I dodaje, że tam stary wyciąg nadal istnieje. - Trudno, by teraz rezygnować z tego. Jestem przekonany, że inwestycja zostanie przeprowadzona z jak najmniejszą szkodą dla przyrody.