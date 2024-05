Desery z truskawkami. Bezglutenowe pankejki na kefirze. Zobacz przepis

Sezon na polskie truskawki w pełni. Warto wiedzieć, że polskie truskawki, uprawiane w strefie klimatu umiarkowanego, są uznawane za wyjątkowo smaczne. Polska produkuje od 170 do 340 tysięcy ton truskawek rocznie! Truskawki zawierają więcej witaminy C niż owoce cytrusowe! Ponadto są świetnym źródłem witamin i minerałów. Poprawiają przemianę materii, oczyszczają jelita i korzystnie wpływają na florę bakteryjną. Wzmacniają kości i zęby, wpływają dobrze na cerę i włosy. Jednym słowem – to polskie superfoods!