Dlaczego warto jeść sałatę? Kalorie, wartości odżywcze, rodzaje sałaty [PORADNIK, PRZEPIS]

Sałata na co dzień, czyli precz z kaloriami

Dlaczego będąc na diecie tak często sięgamy po liście sałaty? Powód jest banalnie prosty – sałata to warzywo niskokaloryczne, wspomagające utratę zbędnych kilogramów. 100 g liści sałaty zawiera jedyne 15 kcal, gdyż w niemal 90 procentów składa się z wody. Jak podkreśla Katarzyna Głębocka, ekspert marki Eisberg, sałata to także skarbnica błonnika pokarmowego.

- Błonnik oczyszcza organizm z toksyn i usprawnia proces przemiany materii, przez co spokojnie możemy go nazwać sojusznikiem w walce z nadprogramowymi kilogramami. Pamiętajmy tylko, by do sałaty nie dodawać tłustej śmietany czy majonezu, gdyż wówczas o dietetycznym daniu nie ma mowy – dodaje ekspert.