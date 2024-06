Dobra wiadomość dla pasażerów krakowskiego MPK. Przez całe wakacje będą kursować tylko tramwaje z niską podłogą

Wagony wysokopodłogowe są także udręką dla osób z dużymi, ciężkimi bagażami. Również i ci podróżni mają duży problem, aby dostać się do środka pojazdu. Tramwaje te nie posiadają też klimatyzacji, co podczas gorącego lata dodatkowo potęguje dyskomfort przemieszczania się nimi po mieście.

Wakacyjny rozkład jazdy. Mniej tramwajów i autobusów na krakowskich ulicach

W poniedziałek 24 czerwca zaczął obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy dla linii tramwajowych. Nasi czytelnicy zauważyli, że tramwaje kursują rzadziej niż podczas roku szkolnego, a nadal na krakowskich ulicach pojawiają się wagony starego typu z wysoką podłogą, właśnie na linii nr 52. MPK sukcesywnie wymienia stare wagony na nowe i kilka dni temu zostały otwarte oferty w trzech przetargach na dostawę do Krakowa do 90 nowych tramwajów. Krakowski przewoźnik nadal nie dysponuje jeszcze taką ilością nowoczesnych wagonów, aby całkowicie wyeliminować z torów wysokopodłogowe pojazdy. Jednak wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy oznacza również, że na ulice miasta wyjeżdża mniej tramwajów. Czytelnicy pytali nas, czy w związku z tym nadal podczas wakacji muszą wozić nas stare tramwaje.

Wyjątkowe pojazdy na Krakowskiej Linii Muzealnej

Na krakowskie tory wyjedzie m.in. wyremontowany, wyjątkowy norymberski wagon Zeppelin. Każdy, kto ma ochotę, będzie się mógł nim przejechać. Tramwaj będzie kursował na linii nr 0 z ul. św. Wawrzyńca do Cichego Kącika. Zeppelin będzie spięty z innym wagonem z Norymbergi, przyczepą PN3, które w 1941 trafiły do stolicy Małopolski w liczbie 23, co stanowić będzie dodatkową atrakcję.

To nie koniec atrakcji. Po raz drugi w czerwcu na ulice wyjadą historyczne autobusy. I to nie byle jakie, bo najmniejsze we flocie krakowskiego przewoźnika. Nie będą to jednak tylko pojazdy zabytkowe, ale także współczesne. Kryterium wyboru w tym wypadku była bowiem wielkość autobusów. Stąd na linii mikrobusowej nr M z Podgórze SKA do Ronda Grzegórzeckiego, obok zabytkowych Nys w kolorze czerwonym i zielonym, pojedzie także najmniejszy współczesny autobus o długości ok. 6 m, czyli Karsan.

Zabytkowa Nysa MPK

Krakowskie MPK przygotowało również dodatkową atrakcję dla fanów Krakowskiej Linii Muzealnej. Po raz pierwszy w historii na takiej linii pojawi się zabytkowa taksówka i będzie to Warszawa M20. Ten przepiękny samochód, który kiedyś był elementem komunikacji miejskiej, pojedzie na trasie między Podgórzem SKA a Rondem Grzegórzeckim w godzinach 11.00-15.00.

Zabytkowa taksówka Warszawa M20 MPK

Opłata za przejazd Krakowską Linią Muzealną jest zgodna z obowiązującą taryfą biletową w I strefie. Na linii 0, 15 i M zachowują ważność bilety okresowe wykupione na wszystkie linie. Obsługę konduktorską w pojazdach zabytkowych zapewnia Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych. Będą oni wręczać pasażerom specjalne pamiątkowe bilety.