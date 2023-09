Domowe przetwory. Śliwkowy chutney z orzechami włoskimi [PRZEPIS] opr. Magda Smoleń

Chutney ze śliwek, cebuli z dodatkiem orzechów i rodzynek. Zobaczcie przepis. Fot. materiały prasowe

Chutney to bardzo gęsty sos używany przede wszystkim w kuchni indyjskiej do potraw mięsnych lub warzywnych. Co ciekawe – w Polsce podobne sosy, robione z warzyw lub owoców przygotowywano już w XVII wieku pod nazwą gąszcze. Warto zrobić kilka słoików na zimę z naszych polskich węgierek! Zobaczcie przepis!