Domowe wędliny. Jak zrobić pasztet, pasztetową i mięso ze słoika? Przepis na domową białą kiełbasę i schab do chleba [PRZEPISY]

Czy istnieją proste przepisy na domowe wędliny bez wędzenia? Nasi Czytelnicy odpowiadają: TAK. Zobaczcie jak zrobić domowy pasztet, domową pasztetową, mięso ze słoika i schab długodojrzewający oraz domową białą kiełbasę.

Domowe wędliny – przepisy. Jak zrobić w domu pyszne wędliny do chleba? Czy da się zrobić wędliny bez wędzenia? Tak - to wcale nie jest trudne! Zobaczcie przepisy. Domowy pieczony karczek lub szynka ze słoika. Fot. Andżelika Knop

Domowy pieczony karczek lub szynka ze słoika [PRZEPIS]

Składniki 1,5 kg karczku lub szynki

ok. 1 i 1/2 łyżeczki soli

6 ząbków czosnku

pieprz czarny, mielony

2-4 listki laurowe

szczypta majeranku Wykonanie

Mięso umyć i pokroić w sporą kostkę. Przełożyć je do miski, posypać solą, pieprzem i majerankiem. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i liście laurowe, całość wymieszać. Mięso przykryć pokrywką i pozostawić w chłodnym miejscu ok. 8 godzin. Po tym czasie przełożyć mięso do czystych i suchych słoików, tak aby wypełniało 3/4 objętości. Na wierzch słoika można ewentualnie wyłożyć łyżkę smalcu. Słoiki dobrze zakręcić. Piec ok. 1,5 godz. w 200 stopniach.

Przepis Andżeliki Knop Domowy schab długodojrzewający z pończochy. Fot. Ulla Pałka

Domowy schab długodojrzewający z pończochy [PRZEPIS]

Składniki 1 kg schabu wieprzowego

pół szklanki cukru

pół szklanki soli

2 łyżki suszonego majeranku

główka czosnku

1/2 łyżeczki papryki czerwonej wędzonej

pończocha

Wykonanie

Mięso umyć i osuszyć, dokładnie obtoczyć w cukrze. Włożyć do lodówki na 24 godziny – włożyć w misce, z mięsa wypłynie dużo cieczy. Po 24 godzinach umyć schab z cukru i obtoczyć go w soli i znowu włożyć do lodówki na 24 godziny, po tym czasie go opłukać z soli, wytrzeć i obtoczyć w posiekanym czosnku wymieszanym z majerankiem i papryką. Włożyć na 24 godziny, po tym czasie przełożyć całość do pończochy i powiesić w przewiewnym, ciepłym miejscu. Tak zostawiamy go na 4 doby. Potem wyciągnąć z pończochy i kroić w cienkie plasterki.

Przepis Ulli Pałki, autorki bloga „Kuchnia na wzgórzu”. Pyszny, domowy pasztet z łopatki i boczku. Fot. materiały prasowe

Pyszny, domowy pasztet z łopatki i boczku [PRZEPIS]

Składniki 1/2 kg łopatki wieprzowej

1/2 kg boczku surowego

1/2 kg wątróbki drobiowej lub wieprzowej

bułka

3 jajka

liść laurowy

ziele angielskie

pieprz

sól

gałka muszkatołowa

duża cebula

łyżka smalcu

Wykonanie

Mięso (bez wątróbki) przysmażyć na mocnym ogniu, następnie podlać wodą, dodać przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz i dusić do miękkości.

W międzyczasie namoczyć bułkę i krótko sparzyć wątróbkę wrzątkiem.

Miękkie, przestudzone mięso i sparzoną wątróbkę przepuścić trzy razy przez maszynkę do mięsa, dodać namoczoną bułkę przepuszczoną przez maszynkę. Cebulę podsmażyć na smalcu i dodać do masy pasztetowej. Wbić 3 jajka.

Masę przyprawić pieprzem, solą i koniecznie dużą ilością gałki muszkatołowej.

Dokładnie wymieszać. Włożyć do foremek i piec w temperaturze 180 stopni około godziny.

Przepis Barbary Stachurskiej Domowa biała kiełbasa. Fot. Paulina Nosek

Domowa biała kiełbasa [PRZEPIS]

Składniki 1 kg karkówki bez kości

1 kg schabu bez kości

50 dag surowego boczku

50 dag słoniny

2 łyżeczki peklosoli

2 łyżeczki soli morskiej

6 czubatych łyżek majeranku

pół łyżeczki zmielonego kminku

pół łyżeczki zmielonego ziela angielskiego

2 łyżki czosnku niedźwiedziego

8 ząbków czosnku

3 metry jelit wieprzowych

200 ml wody z dwiema kostkami lodu

kilka kawałków sznurka

2 łyżeczki octu

pół łyżeczki smalcu

2 liście laurowe

3 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu

Wykonanie

Dwie godziny wcześniej jelita opłukać letnią wodą z solą. Następnie zalać je wodą o temperaturze około 30 stopni i pozostawić na godzinę. Odlać wodę, uzupełnić ponownie z jedną łyżeczką octu (dzięki temu jelita będą bardziej przejrzyste).

Z karkówki oraz schabu wyciąć błonki, ewentualne ścięgna i nadmiar tłuszczu. Pokroić w średniej wielkości kostkę i zemleć w maszynce na najgrubszych oczkach.

Boczek oraz słoninę również po­kro­ić i zemleć dwa razy – raz na największych a następnie na średnich oczkach razem z czosnkiem.

Do mięsa dodać przyprawy – peklosól, sól morską, majeranek, kminek, pieprz, ziele angielskie i czosnek niedźwiedzi.

Do szklanki wlać wodę i dodać kostki lodu. Wymieszać razem z całym mięsem i wyrabiać około 20-30 minut, aż masa stanie się kleista.

Średniej wielkości tulejkę smarujemy odrobiną smalcu i nawlekamy ostrożnie jelita, zwracając uwagę czy nie ma dziur. Usuwamy nadmiar powietrza dociskając tłokiem mięso (cały czas trzeba mocno dociskać, by do jelit nie dostawało się powietrze). Zawiązujemy końcówkę.

Nadziewamy jelita masą mięsną, co piętnaście cm zawiązujemy sznureczkiem.

Gotową kiełbasę parzymy 20 minut w wodzie z dodatkiem liści laurowych w temperaturze 80 stopni (uważamy, żeby absolutnie nie zagotować).

Kiełbasę po sparzeniu można od razu jeść lub upiec/zamrozić/odsmażyć na patelni.

Przepis Pauliny Nosek Pyszna domowa pasztetowa (pasztetówka) w jelitach lub słoikach. Fot. Anna Kaczmarz

Pyszna domowa pasztetowa (pasztetówka) w jelitach lub słoikach [PRZEPIS]

Składniki 2,40 kg podgardla

1 kg boczku

1 kg wątroby wieprzowej

0,5 kg słoniny

15 dag bułki tartej

40 dag cebuli

1 łyżka oleju

woda

sól, pieprz, suszony lubczyk - do smaku

jelita wieprzowe lub osłonki do faszerowania, ewentualnie słoiki

Wykonanie

Podgardle, boczek, słoninę pokroić w kostkę. Rozgrzać garnek z grubym dnem. Do rozgrzanego garnka włożyć pokrojone mięso. Dodać pokrojoną cebulę. Całość przesmażyć około 5 min. Dodać przyprawy. Zalać 1/2 szklanki wody. Garnek przykryć i wstawić do rozgrzanego do 160 stopni piekarnika na około 60 minut. Wątrobę przesmażamy na łyżce oleju. Mięso wyjąć z piekarnika. Wystudzić. Po wystudzeniu mięso i wątrobę zemleć w maszynce o cienkim sitku. Dodać bułkę tartą, doprawić do smaku solą, pieprzem i lubczykiem. Wymieszać.

Powstałą masą nadziać jelita bądź osłonki. Tak powstałe pasztetowe parzyć przez około 40 minut w temperaturze 80 stopni.

Zamiast nadziewać, powstałą masę możemy przełożyć do słoików. Słoiki pasteryzować w temperaturze 80 stopni przez około 40 minut. Pasteryzowanie powtórzyć.

Przepis Janusza Fica, szefa kuchni w Dworze Sieraków

Wideo Przetworzona żywność jest jak narkotyk