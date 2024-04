Działacze KBC Nowa Nadzieja o radnym z Bochni, który prowadził samochód mając prawie 3 promile. Jest szybka reakcja. Wideo

Piotr Bartyzel, Artur Gondek i Radosław Macoń z komitetu wyborczego wyborów KBC Nowa Nadzieja zorganizowali w środę 3.04.2024 briefing prasowy przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Bochni. Odnieśli się do sytuacji, jaka miała miejsce 25 marca 2024 wieczorem w Bochni, gdy 36-latka doprowadziła do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Działacze KWW KBC Nowa Nadzieja zasugerowali, że zatrzymany przez policję 55-latek to radny powiatu bocheńskiego ubiegający się w obecnych wyborach o reelekcję.

– Czy osoba zaufania publicznego, jaką jest radny powiatowy, może sobie pozwolić na tego typu niejasności? Czy komitet może tuszować tę sprawę w sposób haniebny, okłamując swoich wyborców? I przede wszystkim czy my, wyborcy, możemy być w ten sposób okłamywani i czy sprawa może być tuszowana, zamiatana pod dywan? – dopytywał Artur Gondek, kandydat na burmistrza Bochni. Wyraził podziw dla 36-latki z gminy Bochnia, która dokonała obywatelskiego zatrzymania. - Nie wiemy, jak sprawa mogła się potoczyć dalej i do jakiej tragedii mogłoby dojść - dodał.

Komitet wyborczy Wspólna Droga odniósł się do sytuacji w specjalnym komunikacie, potępiając zachowanie radnego, które - jak podkreślono - „stoi w jawnej sprzeczności” z jego wartościami wobec osób pełniących lub aspirujących do pełnienia funkcji publicznych.

Swój komunikat wystosował również radny, o którym mowa. Bogdan Szymczyk potwierdził, że to on został zatrzymany pod wpływem alkoholu i przeprosił za swoje zachowanie. Zaapelował do wyborców o przekazanie głosów na innych kandydatów Wspólnej Drogi. Zapowiedział również, że nawet gdyby zdobył mandat radnego, nie przyjmie go.

***

Opis zdarzenia, o którym mowa, na podstawie komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Bochni

25 marca 2024 około 19:30 36-latka, jadąc samochodem przez Bochnię, zauważyła osobową toyotę. W ocenie mieszkanki gminy Bochnia tor jazdy pojazdu mógł świadczyć o problemach zdrowotnych lub stanie nietrzeźwości kierującego tym pojazdem.