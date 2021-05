Dziesiątki nowych aut i limuzyny dla zarządu. Tak w pandemii działa miejska spółka

- Dla środków transportu przyjęliśmy politykę, by w maksymalnym stopniu ograniczyć liczbę marek samochodów dla poszczególnych zadań, tak by flota pojazdów była jak najbardziej jednorodna. Pracownicy przedsiębiorstwa wykonują swoją pracę korzystając z samochodów. Kluczowa infrastruktura: główne magistrale, urządzenia towarzyszące i węzły, rozmieszczona jest w ponad 11 tys. lokalizacji. Dla zachowania ciągłości pracy i realizacji zwiększonej liczby zadań, prowadzimy planową wymianę floty samochodowej [...] - argumentuje Renata Krężel, rzecznik prasowy MPEC. Jednocześnie przekonuje: "dla poszczególnych przeznaczeń pojazdów wyznaczaliśmy standard nieco powyżej średniego i przy rozsądnych kosztach zakupu, leasingu, wynajmu z maksymalnie dostępnym wyposażeniem".

I tu pojawiają się największe kontrowersje. O standardzie "nieco powyżej średniego" zdecydowanie nie można powiedzieć w przypadku nowych samochodów, które do dyspozycji otrzymali członkowie zarządu MPEC - spółka wypożyczyła na cztery lata dwie luksusowe Skody Superb. Już w ogłoszeniu przetargowych wskazane zostało jasno, że preferowane są pojazdy o mocy ponad 270 KM, ze skórzaną tapicerką, automatyczną 7-stopniową skrzynią biegów itd.

O sprawie jako pierwszy poinformował portal Krowoderska.pl, informując - co potwierdzają dokumenty - że "umowę na ich wypożyczenie podpisano w marcu 2020 roku, a kwota, którą za nie zapłacimy to 331 tys. złotych (6905 złotych miesięcznie plus ewentualna dopłata przy przejechaniu łącznie przez dwa samochody ponad 50 tys. kilometrów rocznie). Według przekazanej przez spółkę umowy po czterech latach użytkowania aut przez urzędników, samochody wrócą do właściciela".