Erik Jendrišek kończy 35 lat. Jesień 2021: Gracz Miesiąca, najseksowniejszy piłkarz ligi

Jendrišek w "Pasach" spędził dwa i pół roku, najwięcej znaczył w drużynie w sezonie 2015/2016, w którym strzelił 13 goli w ekstraklasie. Na początku 2021 roku wrócił do ligi słowackiej - i było to wydarzenie, bo mowa o 37-krotnym reprezentancie kraju, zawodniku z przeszłością w niemieckiej Bundeslidze.

Tegoroczną wiosnę Erik spędził w FC Nitra. Na nowy sezon przeniósł się do AS Trencin, no i trzeba przyznać, że zaczął naprawdę nieźle. We wrześniowych meczach miał dwa takie (z FK Senica i FK Pohronie), w których zdobył po dwa gole. Nie umknęło to uwadze ekspertów, wybierających Gracza Miesiąca Fortuna Ligi. Takim właśnie uznali Jendriška.