Fałszywy "żołnierz wyklęty” spod Wadowic doczekał się wyroku za oszustwo. Musi oddać zagarniętą fortunę Artur Drożdżak

Rok więzienia w zawieszeniu na rok próby i konieczność naprawienia szkody w kwocie 354 tys - taki prawomocny wyrok za oszustwo zapadł we wtorek 23 listopada na 83-letniego Stanisława M. podającego się za „żołnierza wyklętego”. Sąd Apelacyjny w Krakowie tylko nieco zmienił podstawę prawną czynu, o co wnosił prokurator. Oskarżony twierdził, że był w latach 50-tych członkiem organizacji niepodległościowej Polska Walcząca i za to siedział w więzieniu. Faktycznie miał wyroki, ale za napad rabunkowy na sklep i nielegalne posiadanie broni.