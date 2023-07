Fasolka szparagowa w sosie pomidorowym na zimę. Sprawdź prosty przepis

Przepisem na fasolkę szparagową w sosie na zimę podzieliła się Andżelika Knop, autorka bloga W zielonej kuchni

Składniki na 11 słoików o pojemności 0,33 l

2 kg żółtej fasolki szparagowej

400 g marchwi

400 g cebuli

2 małe słoiki przecieru pomidorowego

2 szklanki oleju

2 liście laurowe

6 łyżek cukru

3 łyżki soli

2 łyżki octu

pieprz czarny



Wykonanie

Cebulę i marchew obrać, umyć i osuszyć. Marchew zetrzeć na tarce o grubych oczkach, a cebulę pokroić w cienkie półplasterki. Warzywa przełożyć do garnka, dusić na rozgrzanym oleju ok. 15 minut. Następnie dodać liście laurowe, pieprz, 2 łyżki soli, cukier oraz przecier pomidorowy. Na koniec dodać ocet i dokładnie wymieszać.

Fasolkę umyć, obrać i pokroić na mniejsze kawałki (najlepiej przekroić ją na połowę). Następnie ugotować ją tak, aby nie była zbyt miękka.

Tak przygotowaną fasolkę dodać do pozostałych warzyw, całość dusić około 15 minut.

Gorącą sałatkę przełożyć do słoików i mocno zakręcić. Słoiki pasteryzować ok. 20 minut.